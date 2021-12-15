Инновационное филе рыбы

Ученым из Лиссабонского университета удалось совершить прорыв в создании искусственного мяса рыбы. Команда ученых из Института биоинженерии и бионаук начала разработку технологии, которая позволит выращивать мясо рыбы без костей.

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Инновационный продукт ученые создадут из водорослей и клеток морского окуня. Финансирование проекта взяла на себя компания Good Food Institute.

Искусственное мясо не будет отличаться от настоящего ни по внешним, ни по вкусовым характеристикам. Мясо будет иметь все необходимые элементы и будет питательным для организма. Единственная разница – отсутствие негативного воздействия на природу.

Также ученые отмечают, что в искусственном рыбном филе не будет ртути или микропластика, которые можно встретить в океанской рыбе. Съедобные каркасы ученые сделают с помощью 3D-печати, а сырье извлекут из водорослей и других растений. Трансформация стволовых клеток рыбы в мышцы и жир происходит благодаря электрической стимуляции.