Ринок землі: коли очікувати подорожчання земельних паїв

Згідно прогнозів аналітиків, кожного року вартість землі в Україні буде зростати. Така тенденція буде спостерігатися щонайменше до 2030 року.

На думку радниці із земельного законодавства Програми USAID Анни Федун, власникам земельних паїв не варто поспішати із продажем землі. У перспективі вони можуть отримати за неї значно більший прибуток.

Цікаво BASF виводить на ринок перший гібрид соняшника традиційної системи вирощування

Нині законом встановлений мінімальний розмір вартості 1 гектара землі, що є не нижчим від нормативно-грошової оцінки. Так триватиме до 2030 року, а далі держава "відпустить" цей ринок,

– підкреслила експертка.

Вона нагадала, що в 2024 році купівлю землі зможуть здійснювати і юридичні особи, що значно збільшить вартість паїв. Відтак, вже у наближчій перспективі потенційний прибуток за землю буде зростати.

А тим часом українські аграрії очікують хороший урожай гречки. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24