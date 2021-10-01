Аналітики "Українського клубу аграрного бізнесу" прогнозують, що цього року ми не будемо скаржитися на дефіцит гречки. Наші аграрії зберуть урожай, який буде найбільшим за останні 3 роки.

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Урожай гречки буде на рівні 114 тисяч тонн, що на 16% перевищує аналогічний показник минулого року. Такого показника вдасться досягти як за рахунок збільшення посівних площ, так і за рахунок збільшення врожайності,

– зазначили аналітики.

Відтак, Україна зможе покрити власні потреби у гречці та не буде залежати від імпорту продукції з Росії.

Зазначимо, що за підрахунками потреба України у гречці перебуває на рівні приблизно 120 тисяч тонн.

Попри гарний урожай ціна гречки може дещо зрости. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Знову гречка: як може змінитися ціна на стратегічний продукт".