Ріст ціни соняшника: відома причина

Цього року фермери відвели під соняшники рекордну кількість площ та очікують хороший урожай. Але ціни на соняшник стрибають вже на старті сезону.

Цього року урожай соняшника буде на 10 – 15% більшим у порівнянні з минулорічним показником. Це дозволить наростити експорт соняшникової олії та шроту.

Цікаво BASF виводить на ринок перший гібрид соняшника традиційної системи вирощування

Але попри хороший урожай ціни на сировину пішли вгору вже на старті сезону. Окрім того, зараз зафіксовано значне відставання від збиральних робіт попри рекордний урожай.

Як повідомляють експерти, свої корективи вносить погода. Окрім того, фермери будують різні стратегії продажу та намагаються "розігріти" ринок. Внутрішні ціни можуть відповідати експортним, адже жоден аграрій не захоче втрачати прибуток. Тому виробникам, які залежать від сировини, потрібно вгадати з моментом закупівлі, інакше ціни для кінцевих споживачів також значно виростуть.

Урожай соняшнику дозволить покрити внутрішні потреби України в олії. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24