У 2020/21 маркетинговому році очікується врожай насіння соняшнику на рівні 15,1 мільйона тонн. Такий показник буде на 15% вищим за цифри аналогічного періоду минулого року і майже досягне рекодного обсягу виробництва, зафіксованого в 2019 році – 15,3 мільйона тонн.

Зверніть увагу! Новий рекорд: в Німеччині виростили найвищий соняшник у світі

Цьогорічне зростання відбудеться за рахунок вищої врожайності соняшнику у порівнянні з 2020-м роком (+15%) і завдяки збільшенню посівних площ (+2%), пояснюють в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ).

Як високий урожай соняшнику вплине на ринок олії?

Насіння соняшнику – основа виробництва соняшникової олії, а Україна – найбільший світовий виробник та експортер цього продукту, – каже аналітик УКАБ Світлана Литвин. – Зараз в світі спостерігається підвищений попит на олії рослинного походження, включаючи і соняшникову. Достатня кількість вирощеного насіння соняшнику цього року дозволить забезпечити внутрішній попит на олію, а також згенерувати достатню кількість експортної виручки та стримати подальше зростання цін.



Врожай соняшнику в Україні-2020/2021 / Інфографіка УКАБ

Експертка зазначає, що аналогічно розвивалися події і в 2019/20 маркетинговому році. Тоді високий урожай соняшнику в Україні дозволив виробникам активно реалізовувати продукт і на внутрішньому, і на зовнішньому ринках.

Якою буде ціна на олію?

Втім, на думку деяких експертів, ціна на олію в Україні продовжить рости, незважаючи на те, що на внутрішньому ринку продукції буде вдосталь. Причини? Читайте в матеріалі Агро24 "Олія зробить новий ціновий стрибок попри рекордні площі під соняшником".