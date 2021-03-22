Ціна української олії на експортному ринку різко впала після досягнення рекорду. На українську продукцію тиснули пропозиції конкурентів.

Експортні котирування на сиру соняшникову олію з України різко впали після досягнення рекордних 1700 доларів за тонну. Це сталося після зниження цін на нафту та інші рослинні олії.

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На вартість української соняшникової олії також тиснули агресивні пропозиції з боку країн-конкурентів, таких як Росія та Аргентина.

Ціни пропозиції щодо постачання української сирої рослинної олії за тиждень втратили більше 150 доларів за тонну й опустилися до 1540-1550 доларів за тонну.

Також повідомляється, що зниження цін на олію з Росії обумовлене очікуванням введення обмежувальних експортних заходів, а пропозиції з Аргентини – початком нового експортного сезону.

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