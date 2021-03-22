Резкое падение: экспортные цены на украинское масло обвалились
Цена украинского масла на экспортном рынке резко упала после достижения рекорда. На украинскую продукцию давили предложения конкурентов.
Источник:Refinitiv Agriculture
Экспортные котировки на сырое подсолнечное масло из Украины резко упали после достижения рекордных 1700 долларов за тонну. Это произошло после снижения цен на нефть и другие растительные масла.
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На стоимость украинского подсолнечного масла также давили агрессивные предложения со стороны стран-конкурентов, таких как Россия и Аргентина.
Цены предложения на поставку украинского сырого растительного масла за неделю потеряли более 150 долларов за тонну и опустились до 1540-1550 долларов за тонну.
Также сообщается, что снижение цен на масло из России обусловлено ожиданием введения ограничительных экспортных мероприятий, а предложения из Аргентины –началом нового экспортного сезона.
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