Цена украинского масла на экспортном рынке резко упала после достижения рекорда. На украинскую продукцию давили предложения конкурентов.

Экспортные котировки на сырое подсолнечное масло из Украины резко упали после достижения рекордных 1700 долларов за тонну. Это произошло после снижения цен на нефть и другие растительные масла.

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На стоимость украинского подсолнечного масла также давили агрессивные предложения со стороны стран-конкурентов, таких как Россия и Аргентина.

Цены предложения на поставку украинского сырого растительного масла за неделю потеряли более 150 долларов за тонну и опустились до 1540-1550 долларов за тонну.

Также сообщается, что снижение цен на масло из России обусловлено ожиданием введения ограничительных экспортных мероприятий, а предложения из Аргентины –началом нового экспортного сезона.

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