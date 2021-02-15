Росія продовжила санкції проти українських аграрних компаній
Російський уряд продовжив санкції проти українських компаній. У списку опинилися і аграрії.
Джерело:Agronews
Уряд Російської Федерації опублікував указ, згідно якого розширив список економічних санкцій проти українських компаній.
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Загалом у санкційному списку 84 компанії, раніше було 68. Під продовження санкцій потрапили і великі українські аграрні компанії:
- Комплекс Агромарс
- Державна продовольчо-зернова корпорація України
- Нібулон
- ТОВ Ніка Агротрейд
- ТОВ Синьків Агро
- Кернел
- Харківський тракторний завод
- МХП
- Укрспирт
- ТОВ Украгробізнес
- Старинська птахофабрика
Окрім того, введені обмежувальні заходи щодо ТОВ Донмар, ТОВ Краншип, ТОВ Максима Метал Сервіс, ПАТ Полтавський автоагрегатний завод, ТОВ Солар Стальконструкція, ТОВ Трансшип.
Рішення російського уряду вже вступило у дію.
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