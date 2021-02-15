Россия продлила санкции против украинских аграрных компаний
Российское правительство продлил санкции против украинских компаний. В списке оказались и аграрии.
Источник:Agronews
Правительство Российской Федерации опубликовал указ, согласно которому расширил список экономических санкций против украинских компаний.
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Всего в санкционный список 84 компании, ранее было 68. Под продление санкций попали и крупные украинские аграрные компании:
- комплекс Агромарс
- Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины
- Нибулон
- ООО Ника Агротрейд
- ООО Сынькив Агро
- Корнелия
- Харьковский тракторный завод
- МХП
- Укрспирт
- ООО Украгробизнес
- Старинская птицефабрика
Кроме того, введены ограничительные меры в отношении ООО Донмар, ООО Краншип, ООО Максима Металл Сервис, ОАО Полтавский автоагрегатный завод, ООО Солар Стальконструкция, ООО Трансшип.
Решение российского правительства уже вступило в действие.
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