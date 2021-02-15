Российское правительство продлил санкции против украинских компаний. В списке оказались и аграрии.

Правительство Российской Федерации опубликовал указ, согласно которому расширил список экономических санкций против украинских компаний.

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Всего в санкционный список 84 компании, ранее было 68. Под продление санкций попали и крупные украинские аграрные компании:

комплекс Агромарс

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины

Нибулон

ООО Ника Агротрейд

ООО Сынькив Агро

Корнелия

Харьковский тракторный завод

МХП

Укрспирт

ООО Украгробизнес

Старинская птицефабрика

Кроме того, введены ограничительные меры в отношении ООО Донмар, ООО Краншип, ООО Максима Металл Сервис, ОАО Полтавский автоагрегатный завод, ООО Солар Стальконструкция, ООО Трансшип.

Решение российского правительства уже вступило в действие.

Вместе с тем, из-за высокого экспорта украинских продуктов наш внутренний рынок захватывает продукция из России. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Российская гречка захватила украинский рынок".