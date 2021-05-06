Росія заборонила експортувати гречку в Україну: чого очікувати покупцям

Гречка потрапила у перелік товарів, які важливі для російського внутрішнього ринку. Відтак, росіяни тимчасово заборонили експорт цієї продукції, у тому числі і в Україну.

Заборона на експорт гречки в Росії діятиме з 5 червня по 31 серпня 2021 року.

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Згідно постанови, гречка стала “життєво важливою для внутрішнього ринку Російської Федерації”. Винятки можуть складати лише вантажі гуманітарної допомоги.

З січня по березень Україна імпортувала гречки на 5,4 мільйони доларів. Більша половина продукції була саме з Росії. Як це вплине на прилавки українських магазинів та чи очікувати різкого стрибка ціни – наразі невідомо.

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