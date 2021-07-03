Рослина, яка поїдає комах: як венерина мухоловка ловить свою здобич

Венерина мухоловка – надзвичайно цікава рослина, яка харчується комахами. Зростає вона у болотистій місцевості східного узбережжя США, але останнім часом її також розводять як кімнатну рослину.

Венерина мухоловка стала м’ясоїдною у процесі еволюції. Це своєрідна реакція на нестачу в ґрунті головних поживних речовин, необхідних для її росту та розвитку.

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Нестача азоту

Ґрунт, в якому росте венерина мухоловка, має нестачу азоту, а його баланс зміщений у кислу сторону.

Без нього рослині важко синтезувати білки і продовжувати зростати.

Тому для поповнення запасів азоту, венерина мухоловка полює на комах та перетравлює їх.

Як полює венерина мухоловка

Свою здобич рослина ловить за допомогою листя, яке має унікальну будову. Кожен лист складається з 2 областей:

У широкій частині, яка називається основою листа, присутні всі умови для фотосинтезу і харчування за допомогою кореневої системи.

Частина, яка виконує роль пастки, називається лезом листа.

Щоб заманити комах у пастку, венерина мухоловка має всередині червоне забарвлення. Клітини рослини також виділяють клейку речовину, яка є різновидом білка. Після того як здобич заповзає в пастку, вона починає борсатися на слизькій і липкій поверхні, зачіпаючи спускові волоски. Вони й подають пастці сигнал захлопнутися.



Венерина мухоловка / Фото mein schoener garten

Закривається за долю секунди

Рух закриття пастки венериної мухоловки вважається одним з найшвидшим, на які здатні рослини. Хоча цей процес сильно залежить від навколишньої температури, освітлення та інших факторів, проте пастка здорової рослини здатна зачинитися за десяту частину секунди. Для цього комаха повинна доторкнутися відразу до 2 спускових волосків, або 2 рази поспіль впродовж 30 секунд.



Рослина закриває пастку за долю секунди / Фото plantura garden

Як вирощувати рослину вдома

Венерина мухоловка – дуже вибаглива рослина і вимагає уважного догляду. Фахівці рекомендують її вирощувати в акваріумах , щоб забезпечити необхідний рівень вологості.

, щоб забезпечити необхідний рівень вологості. Рослину не можна ставити ні в тінь, ні на сонце , бо так вона може швидко загинути. Ідеальним місцем стане підвіконник, який розташований зі східної сторони будинку.

, бо так вона може швидко загинути. Ідеальним місцем стане підвіконник, який розташований зі східної сторони будинку. Не варто торкатися до венериної мухоловки, адже через це пастка пожовтіє і відпаде.

Поливати рослину потрібно дощовою або дистильованою водою без додавання будь-яких добрив. Робити це треба вкрай обережно, слідкуючи, щоб земля була вологою, а не мокрою, інакше коренева система рослини почне гнити. Крім того, венерину мухоловку потрібно обприскувати кілька разів на день.

без додавання будь-яких добрив. Робити це треба вкрай обережно, слідкуючи, щоб земля була вологою, а не мокрою, інакше коренева система рослини почне гнити. Крім того, венерину мухоловку потрібно обприскувати кілька разів на день. А от годувати рослину потрібно раз на 2 тижні і для цього в жодному разі не можна використовувати мертвих комах, а лише живих. Щоб створити умови для самостійного полювання, потрібно запустити комах в акваріум.

і для цього в жодному разі не можна використовувати мертвих комах, а лише живих. Щоб створити умови для самостійного полювання, потрібно запустити комах в акваріум. Взимку венерина мухоловка впаде у сплячку на 2 – 5 місяців, при цьому зменшиться у розмірах. Її листя стане коричневим, а потім взагалі відпаде. Це дозволить рослині продовжити своє життя.



Венерину мухоловку можна вирощувати вдома / Фото dionaea

Як венерина мухоловка ловить свою здобич: дивіться відео