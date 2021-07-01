Відкриття ринку землі відбувається за законом №552-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення". Він ухвалений Верховною Радою 31 березня 2020 року, а набув чинності 1 липня 2021-го.

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Ключові положення закону про ринок землі (№552-IX)

право придбання землі після відкриття ринку 1 липня 2021 року отримують фізичні особи – громадяни України, а з 2024 року юридичні особи

максимальні розміри володіння землею для фізичних осіб – до 100 гектарів, для юридичних осіб – до 10 тисяч гектарів

комунальні та державні землі продавати не дозволяється

державні землі переходять у розпорядження територіальних громад

територіальні громади не мають права продавати свої землі, а лише можуть здавати їх в оренду

фынансовы розрахунки за землю проводяться у безготівковій формі

юридичні особи, засновниками або кінцевими бенефіціарами яких є особи, які не є громадянами України, зможуть набувати право власності на землю сільгосппризначення пысля схвалення цього положення на всеукраънському референдумі



Що треба знати про відкриття ринку землі / Інфографіка 24 каналу

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