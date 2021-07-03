Венерина мухоловка стала плотоядной в процессе эволюции. Это своеобразная реакция на недостаток в почве главных питательных веществ, необходимых для ее роста и развития.

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Недостаток азота

Почва, в которой растет венерина мухоловка, имеет недостаток азота, а его баланс смещен в кислую сторону.

Без него растению трудно синтезировать белки и продолжать расти.

Поэтому для пополнения запасов азота, венерина мухоловка охотится на насекомых и переваривает их.

Как охотится венерина мухоловка

Свою добычу растение ловит с помощью листьев, которые имеют уникальное строение. Каждый лист состоит из 2 областей:

В широкой части, которая называется основой листа, присутствуют все условия для фотосинтеза и питания с помощью корневой системы.

Часть, которая выполняет роль ловушки, называется лезвием листа.

Чтобы заманить насекомых в ловушку, венерина мухоловка имеет внутри красную окраску. Клетки растения также выделяют клейкое вещество, которое является разновидностью белка. После того как добыча заползает в ловушку, она начинает барахтаться на скользкой и липкой поверхности, задевая спусковые волоски. Они и подают ловушке сигнал захлопнуться.



Венерина мухоловка / Фото mein schoener garten

Закрывается за долю секунды

Движение закрытия ловушки венериной мухоловки считается одним из самых быстрых, на которые способны растения. Хотя этот процесс сильно зависит от окружающей температуры, освещения и других факторов, однако ловушка здорового растения способна закрыться за десятую часть секунды. Для этого насекомое должно прикоснуться сразу к 2 спусковым волоскам, или 2 раза подряд в течение 30 секунд.



Растение закрывает ловушку за долю секунды / Фото plantura garden

Как выращивать растение дома

Венерина мухоловка – очень привередливое растение и требует внимательного ухода. Специалисты рекомендуют ее выращивать в аквариумах , чтобы обеспечить необходимый уровень влажности.

, чтобы обеспечить необходимый уровень влажности. Растение нельзя ставить ни в тень, ни на солнце , потому что так оно может быстро погибнуть. Идеальным местом станет подоконник, который расположен с восточной стороны дома.

, потому что так оно может быстро погибнуть. Идеальным местом станет подоконник, который расположен с восточной стороны дома. Не стоит прикасаться к венериной мухоловке, ведь из-за этого ловушка пожелтеет и отпадет.

Поливать растение нужно дождевой или дистиллированной водой без добавления каких-либо удобрений. Делать это надо крайне осторожно, следя, чтобы земля была влажной, а не мокрой, иначе корневая система растения начнет гнить. Кроме того, венерину мухоловку нужно опрыскивать несколько раз в день.

без добавления каких-либо удобрений. Делать это надо крайне осторожно, следя, чтобы земля была влажной, а не мокрой, иначе корневая система растения начнет гнить. Кроме того, венерину мухоловку нужно опрыскивать несколько раз в день. А вот кормить растение нужно раз в 2 недели и для этого ни в коем случае нельзя использовать мертвых насекомых, а только живых. Чтобы создать условия для самостоятельной охоты, нужно запустить насекомых в аквариум.

и для этого ни в коем случае нельзя использовать мертвых насекомых, а только живых. Чтобы создать условия для самостоятельной охоты, нужно запустить насекомых в аквариум. Зимой венерина мухоловка впадет в спячку на 2 – 5 месяцев, при этом уменьшится в размерах. Ее листья станут коричневыми, а потом вообще отпадут. Это позволит растению продлить свою жизнь.



Венерину мухоловку можно выращивать дома / Фото dionaea

Как венерина мухоловка ловит свою добычу: смотрите видео