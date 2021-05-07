Розпочався лимонний сезон: яка ситуація на ринку

Наразі перші партії лимонів постачаються без перебоїв. Виробники підготувалися до сезону, тому COVID-19 не створює жодних перепон.

Аргентина, яка є головним постачальником лимонів на глобальний ринок, не потерпає від пандемії та вчасно збирає врожай.

Цікаво Україна нарощує експорт заморожених ягід

Зараз обсяги експорту лимонів доволі невеликі через негоду та дощі. Але очікується, що незабаром погода покращиться і обсяги експорту будуть лише зростати.

Попит на лимони наразі теж стабільний, але має зрости на початку червня. Тоді свою "лимонну кампанію" має закінчити Іспанія.

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