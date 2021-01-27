За 11 месяцев (январь – ноябрь) 2020 года экспорт украинской продукции агропромышленного комплекса и пищевой промышленности составил 20 миллиардов долларов.

Источник: Госстат

Такая сумма – достаточно высокий показатель. Но, в то же время, это на 0,3% (или на 62,3 миллиона долларов) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Положительный момент – тенденция к замедлению темпов снижения экспорта.

Обратите внимание! Украина нарастила экспорт подсолнечника в 10 раз

Украина – важный торговый партнер и один из крупнейших экспортеров аграрной и пищевой продукции на мировые рынки. Украинский продовольствие пользуется спросом на лучших рынках Евросоюза, где предъявляют высокие требования к качеству продуктов, – отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Глава Минэкономики уточнил, что экспорт аграрной и пищевой продукции в страны ЕС составил 5,8 миллиарда долларов или 28,9% от общего экспорта.

Топ-5 стран-экспортеров из Украины

за 11 месяцев 2020 года

(в миллиардах долларов)

Страны ЕС – 5,8 Китай – 3,1 Индия – 1,3 Египет – 1,3 Турция – 0,9

Уже по традиции, больше всего за отчетный период было экспортировано зерновых культур, масла и мясной продукции. Данные Госкомстата также свидетельствуют, что Украина увеличила поставки подсолнечного масла, ячменя, пшеницы, меда, орехов, хлебобулочных и кондитерских изделий.

Нетипичный экспорт

В 2020 году Украина смогла существенно нарастить экспорт некоторых нетрадиционных для отечественного рынка продуктов. Читайте об этом в материале Агро24 "Украина нарастила экспорт нетипичных аграрных товаров".