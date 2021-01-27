20 миллиардов долларов за сезон – "заработок" Украины на экспорте агропродукции
За 11 месяцев (январь – ноябрь) 2020 года экспорт украинской продукции агропромышленного комплекса и пищевой промышленности составил 20 миллиардов долларов.
Источник: Госстат
Такая сумма – достаточно высокий показатель. Но, в то же время, это на 0,3% (или на 62,3 миллиона долларов) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Положительный момент – тенденция к замедлению темпов снижения экспорта.
Обратите внимание! Украина нарастила экспорт подсолнечника в 10 раз
Украина – важный торговый партнер и один из крупнейших экспортеров аграрной и пищевой продукции на мировые рынки. Украинский продовольствие пользуется спросом на лучших рынках Евросоюза, где предъявляют высокие требования к качеству продуктов, – отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
Глава Минэкономики уточнил, что экспорт аграрной и пищевой продукции в страны ЕС составил 5,8 миллиарда долларов или 28,9% от общего экспорта.
Топ-5 стран-экспортеров из Украины
за 11 месяцев 2020 года
(в миллиардах долларов)
- Страны ЕС – 5,8
- Китай – 3,1
- Индия – 1,3
- Египет – 1,3
- Турция – 0,9
Уже по традиции, больше всего за отчетный период было экспортировано зерновых культур, масла и мясной продукции. Данные Госкомстата также свидетельствуют, что Украина увеличила поставки подсолнечного масла, ячменя, пшеницы, меда, орехов, хлебобулочных и кондитерских изделий.
Нетипичный экспорт
В 2020 году Украина смогла существенно нарастить экспорт некоторых нетрадиционных для отечественного рынка продуктов. Читайте об этом в материале Агро24 "Украина нарастила экспорт нетипичных аграрных товаров".
Источник: 24 канал
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