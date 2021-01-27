За 11 місяців (січень – листопад) 2020 року експорт української продукції агропромислового комплексу та харчової промисловості склав 20 мільярдів доларів.

Джерело: Держстат

Така сума – досить високий показник. Але, в той же час, це на 0,3% (або на 62,3 мільйона доларів) менше в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Позитивний момент – тенденція до уповільнення темпів зниження експорту.

Зверніть увагу! Україна наростила експорт соняшнику у 10 разів

Україна – важливий торговий партнер і один з найбільших експортерів аграрної та харчової продукції на світові ринки. Українське продовольство користується попитом на кращих ринках Євросоюзу, які висувають високі вимоги до якості продуктів, – відзначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Очільник мінекономіки уточнив, що експорт аграрної та харчової продукції в країни ЄС склав 5,8 мільярда доларів або 28,9% від загального експорту.

Топ-5 країн-експортерів з України

за 11 місяців 2020 року

(мільярди доларів)

Країни ЄС – 5,8 Китай – 3,1 Індія – 1,3 Єгипет – 1,3 Туреччина – 0,9

Вже за традицією, найбільше за звітний період було експортовано зернових культур, олії та м’ясної продукції. Дані Держстату також свідчать, що Україна збільшила постачання соняшникової олії, ячменю, пшениці, меду, горіхів, хлібобулочних та кондитерських виробів.

Нетиповий експорт

У 2020 році Україна змогла суттєво наростити експорт деяких нетрадиційних для вітчизняного ринку продуктів. Читайте про це в матеріалі Агро24 "Україна наростила експорт нетипових аграрних товарів".