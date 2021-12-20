Падение доходов

В этом году прибыль от экспорта грецкого ореха составила 98,6 миллиона долларов. Это на целых 20% меньше, чем было в прошлом году.

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Объем экспорта ядра ореха снизился до 26 тысяч тонн, в прошлом году составил 36 тысяч тонн. Нелущеного ореха в этом году экспортировали 8,8 тысячи тонн, а в прошлом году показатель был на уровне 20,8 тысячи тонн.

Одной из главных причин падения показателей стала пошлина на ввоз орехов, которую ввела Турция. Именно эта страна являлась основным покупателем нашей продукции.

В структуре экспорта орехов из Украины последние 3 года Турция занимала первое место, и на нее приходилось в среднем 25% украинского экспорта ядра грецкого ореха и 60% ореха в скорлупе. По итогам прошедшего сезона доля Турции в экспорте ядра упала до 7,5%, в экспорте ореха в скорлупе – до 54%", – добавляют аналитики.

Впрочем, сейчас большую нехватку ореха испытывают в США, поэтому у Украины есть шанс наладить поставки на новые рынки.