31,3 миллиарда долларов: Украина существенно увеличила торговлю агротоварами
Источник:Минагрополитики
В этом году по итогам первых 11 месяцев Украина по сравнению с аналогичным периодом-2020 на 22% увеличила внешнеторговый оборот сельхозпродукции и продтоваров.
Как сообщает Государственная таможенная служба, общий оборот составляет около 31,3 миллиарда долларов, что составляет 24,7% всего внешнеторгового оборота товарами Украины. При этом аграрный экспорт достиг показателя 24,4 миллиарда долларов, что на 22% больше, чем за 11 месяцев 2020 года.
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Что и куда экспортировала Украина?
Львиную долю украинского экспорта продтоваров и сельхозпродукции составили:
- зерновые культуры
- масла
- семена масличных культур и жмыхи
- твердые отходы от извлечения растительных жиров и растительных масел
Крупнейшим покупателем украинской агропродукции остается Китай – удельный вес этой страны составил 15,4% в общей структуре экспорта этих категорий товаров. Далее следуют: Индия – 6,5%; Нидерланды – 6,4%; Египет – 5,9% и Турция – 4,8%.
Что и откуда импортировала Украина?
По итогам первых 11 месяцев этого года импорт сельхозпродукции и продтоваров в Украину вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом-2020 и составил 6,9 миллиарда долларов.
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Украина больше всего покупала:
- плоды
- орехи и цедру
- рыбу, ракообразные и моллюски
- табак и изделия из него
- какао-бобы, продукты из них, шоколад
- масло
В структуре импорта этой категории товаров наибольший удельный вес заняли: Польша – 10,5%; Германия и Италия – по 6,9%; Турция – 6,1% и Индонезия – 4,3%.