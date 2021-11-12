40 гривен за десяток: яйца скоро будут шокировать ценой
Источник:Українські Новини
Цена продуктов в Украине постоянно растет. Особого скачка цен следует ожидать перед новогодними праздниками.
Яйца вырастут в цене
Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время яйца неприятно удивят покупателей своей ценой. Украинский клуб аграрного бизнеса сообщает, что к новогодним праздникам цена десятка яиц вырастет на 8 – 14%.
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Следовательно, уже скоро покупателям за десять яиц нужно будет заплатить 38 – 40 гривен. Сейчас средняя цена яиц – около 35 гривен.
Какая причина подорожания
Как утверждают аналитики, подорожание яиц – это явление, которое наблюдается при каждой смене сезона. Когда наступают похолодания, существенно уменьшают предложение хозяйства населения, а они обеспечивают до 50% от общего объема производства яиц в Украине.
Уменьшение предложения и наступление праздничного периода – вполне логические факторы для повышения цен. После праздников и с наступлением весны цена яиц должна вернуться на прежний уровень.