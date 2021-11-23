800 тысяч гривен прибыли: коммунальное предприятие начало аграрный бизнес "с нуля"

Коммунальное предприятие "Опишня-АГРО" взялось выращивать подсолнечник и кукурузу на 90 гектарах и уже в первый год заработало большую прибыль.

Закончился сбор урожая первого в Украине аграрного коммунального предприятия "Опишня-АГРО", – написал в соцсети председатель Опишнянской ТГ Николай Ризнык. – Уже сейчас можно сказать, что предприятие, созданное в 2021 году "с нуля", без материально-технической базы, за первый неполный год существования вышло в прибыль – заработало 1,3 миллиона гривен.

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Глава общины подсчитывает: предварительно было вложено 500 тысяч гривен, то есть "чистая" прибыль составила 800 тысяч гривен.

Николай Ризнык демонстрирует урожай / Фото: страница фейсбук

На что потратят деньги?

Ризнык делится планами: