На днях состоялась очередная встреча аграриев-участников Клуба новаторов. Это – уникальная платформа, в рамках которой 27 украинских агропромышленников из 19-ти областей тестируют передовые средства защиты растений, делятся опытом и напрямую получают советы от экспертов компании BASF. В этом году встреча впервые состоялась в онлайн-формате.

Для нашей компании всегда важно быть максимально рядом с клиентами. Мы понимаем, насколько ценны личные коммуникации, обмен знаниями и техническими результатами. Несмотря на карантин, компания BASF искала способы оставаться на связи с клиентами как онлайн, так и в формате личных встреч,

– рассказал Павел Ильин, начальник отдела продаж департамента BASF Agricultural Solutions.

Что могут изменить аграрии?

Точный комментарий по ситуации, с которой в прошлом сезоне столкнулся каждый аграрий, озвучил Игорь Брагинец, директор ЧСП "Альфа-Агро". Он отметил: "Аграрии могут изменить только то, на что влияют. Изменить погоду никто не может. Зато можно повлиять на ситуацию на посевах благодаря качественной, продуманной и профессиональной защите растений".

Сергей Косюк с СООО "Первое Мая" (Херсон) рассказал, что даже через экстремальные условия 2020 году на посевах не было ни мучнистой росы, ни септориоза, ни снежной плесени или гнили.

Посевная проходила в сухих условиях, почти без осадков, поэтому всходы были ослаблены еще с осени, – отметил аграрий. – Дальше нетипичная зима с почти отсутствующими низкими температурами, что повлияло на количество грибковых болезней, и довольно холодная весна с заморозками в апреле, что создало дополнительное давление на пшеницу. Уже 2 года подряд мы применяем Систива® с нормой 1 л/га для защиты озимой пшеницы от семян до флагового листа. Гораздо лучше сделать обработку препаратом в начале, чем в дальнейшем лечить уже запущенные болезни.

В Ивано-Франковской области, наоборот, наблюдались обильные осадки. В хозяйстве "Прометей" посевы с ярым ячменем полностью стояли в воде.

"Мы приняли решение вносить универсальный регулятор роста Медакс® Топ с нормой 0,5 литра в 32 фазу. После того, как сошла вода, растения выстояли. С этого поля удалось собрать урожай 35-40 ц/га. Считаем это успехом в тех условиях, которые были", – отметил агроном-технолог хозяйства Василий Книшук.

Максимальное качество за разумные деньги



Подсолнечник требует особого внимания

Своими впечатлениями о продуктах на зерновые и на подсолнечник также поделился Игорь Брагинец:

В 2020 году мы использовали Капало® в норме 1 л/га как на пшеницу, так и на ячмень, на первую фунгицидную обработку. Все отрастание растений было совсем чистое, без каких-либо проявлений болезней. О Капало® я бы сказал так: "Максимальное качество за разумные деньги". В нашем хозяйстве этот препарат займет существенную нишу в системе защиты зерновых.

Также даже в непростых условиях 2020 года предприятие получило хороший результат в выращивании подсолнечника на орошении с использованием Архитект®. Посевы были выровнены, мощные. На контрольном участке собрали 3,5 т/га, а на участке, где была применена Архитект® и Турбо, собрали 3,8 т/га. Получили дополнительных 3 ц/га, что обеспечило дополнительную прибыль более 100 долларов с гектара.

Новые подходы к ведению хозяйств

Из-за изменения климатических условий существенно меняются подходы к ведению хозяйств. Предприятия все больше переходят на типы обработки земли, которые сохраняют влагу в почве: No-Till, Strip-till, Mini-Till. Также используют более новую технику и применяют технологические инновации, которые, в частности, уменьшают пестицидную нагрузки на землю.

В 2020 году вместе с новаторами компания BASF протестовала дифференциальное внесение на 430 гектарах земли. Результатом тестирования стало уменьшение затрат на внесение в среднем 17%. Особенность технологии в том, что она позволяет точнее распределить нормы расхода препарата в зависимости от интенсивности развития биомассы, обеспечивая при этом эффективный контроль болезней и высокий уровень урожайности. Самое главное – ее использование оправдано и чрезвычайно актуально для просчета экономической составляющей при ведении хозяйственной деятельности.

Эффективные технологии для получения высоких урожаев



Платформа xarvio ™ FIELD MANAGER – эффективный помощник аграриев

Также на помощь аграриям приходят современные технологические разработки такие как xarvio™ FIELD MANAGER. Платформа может мониторить и анализировать собранные данные о зонах поля в одном месте. Это позволяет принять взвешенные решения по защите и обработке посевов в течение всего сезона. xarvio™ FIELD MANAGER дает рекомендации по нормам высева, стратегии подкормки культур и их защиты. Благодаря этому европейские аграрии сумели увеличить свои доходы в среднем на 32 евро с гектара по сравнению с теми предпринимателями, которые применяли стандартные решения.

В 2021 году эксперты BASF Agricultural Solutions продолжат поддерживать и помогать украинским аграриям внедрять эффективные технологии для получения высоких урожаев. Ведь в компании верят, что хорошие посевы и качественные результаты позволят украинцам с удовольствием вращивать и расти.

BASF Agricultural Solutions: цель и деятельность подразделения

"С быстро растущим населением мир все больше зависит от способности развивать и поддерживать устойчивое сельское хозяйство и здоровую окружающую среду, – говорится в релизе BASF Agricultural Solutions. – Работая с фермерами, специалистами по вопросам сельского хозяйства, экспертами по борьбе с вредителями и другими объектами, мы должны помочь сделать это возможным. Вот почему мы инвестируем в мощный научно-исследовательский и большой портфель, который включает семена и их особенности, химическую и биологическую защиту сельскохозяйственных культур, управление почвой, здоровье растений, борьбу с вредителями и цифровое сельское хозяйство. С помощью экспертных групп в лабораториях, на полях, в офисах и на производствах мы объединяем инновационное мышление и практические действия, чтобы создавать идеи реального мира, которые работают для фермеров, общества и планеты".

В 2019 году объем продаж подразделения Agricultural Solutions составил 7,8 миллиарда евро.

Подробности – на официальном сайте и в социальной сети.

Концерн BASF: все для успеха клиентов

Компания BASF: "Мы создаем химию"

"В BASF мы создаем химию для устойчивого будущего. Мы объединяем экономический успех с защитой окружающей среды и социальной ответственностью, – заявляют в компании BASF. – около 110 тысяч сотрудников BASF вносят свой вклад в успех клиентов концерна практически в каждом секторе и практически в каждой стране мира. Наш продуктовый портфель состоит из 6 основных сегментов: химикаты, материалы, промышленные решения, технологии для обработки поверхностей, питание и уход, решение для сельского хозяйства. В 2020 году объем продаж концерна составил 59 миллиардов евро. Акции BASF торгуются на фондовой бирже во Франкфурте (BAS), а также в виде американской депозитарной расписки (BASFY) в США".

Подробная информация – на сайте BASF.