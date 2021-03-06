Днями відбулася чергова зустріч аграріїв-учасників Клубу новаторів. Це – унікальна платформа, в рамках якої 27 українських агропідприємців з 19-ти областей тестують передові засоби захисту рослин, діляться досвідом та напряму отримують поради від експертів компанії BASF. Цьогоріч зустріч уперше відбулася в онлайн-форматі.

Для нашої компанії завжди важливо бути максимально поруч з клієнтами. Ми розуміємо, наскільки цінними є особисті комунікації, обмін знаннями та технічними результатами. Незважаючи на карантинні обмеження, компанія BASF шукала способи залишатися на зв’язку з клієнтами як онлайн, так і у форматі особистих зустрічей, – розповів Павло Ільїн, начальник відділу продажів департаменту BASF Agricultural Solutions.

Що можуть змінити аграрії?

Найточніший коментар щодо ситуації, з якою минулого сезону зіткнувся кожен аграрій, озвучив Ігор Брагінець, директор ПСП "Альфа-Агро". Він зазначив: "Аграрії можуть змінити тільки те, на що мають вплив. Змінити погоду ніхто не може. Зате можна вплинути на ситуацію на посівах завдяки якісному, продуманому та професійному захисту рослин".

Сергій Косюк зі СТОВ "Перше Травня" (Херсонщина) розповів, що навіть через екстремальні умови 2020 року на посівах не було ані борошнистої роси, ані септоріозу, ані снігової плісняви чи гнилей.

Посівна проходила в сухих умовах, майже без опадів, тому сходи були послаблені ще з осені, – відзначив аграрій. – Далі нетипова зима з майже відсутніми низькими температурами, що вплинуло на кількість грибкових хвороб, і досить холодна весна з приморозками у квітні, що створило додатковий тиск на пшеницю. Вже 2 роки поспіль ми застосовуємо Систіва® з нормою 1 л/га для захисту озимої пшениці від насіння до прапорцевого листка. Набагато краще зробити обробку препаратом на початку, ніж у подальшому лікувати вже запущені хвороби.

В Івано-Франківській області, навпаки, спостерігалися рясні опади. У господарстві "Прометей" посіви із ярим ячменем повністю стояли у воді.

"Ми прийняли рішення вносити універсальний регулятор росту Медакс® Топ з нормою 0,5 літра в 32 фазу. Після того, як зійшла вода, рослини вистояли. З цього поля вдалося зібрати врожай 35-40 ц/га. Вважаємо це успіхом за тих умов, що були", – зазначив агроном-технолог господарства Василь Книшук.

Максимальна якість за розумні гроші



Соняшник вимагає особливої уваги

Своїми враженнями щодо продуктів на зернові та на соняшник також поділився Ігор Брагінець:

2020 року ми використовували Капало® у нормі 1 л/га як на пшеницю, так і на ячмінь, на першу фунгіцидну обробку. Все відростання рослин було зовсім чисте, без будь-яких проявів хвороб. Про Капало® я б сказав так: "Максимальна якість за розумні гроші". У нашому господарстві цей препарат займе суттєву нішу в системі захисту зернових.

Також навіть в непростих умовах 2020 року підприємство отримало гарний результат у вирощуванні соняшнику на зрошенні з використанням Архітект®. Посіви були вирівняні, потужні. На контрольній ділянці зібрали 3,5 т/га, а на ділянці, де було застосовано Архітект® та Турбо, зібрали 3,8 т/га. Отримали додаткових 3 ц/га, що забезпечило додатковий прибуток більше 100 доларів з гектара.

Нові підходи до ведення господарств

Через зміну кліматичних умов суттєво міняються підходи до ведення господарств. Підприємства все більше переходять на типи обробітку землі, які зберігають вологу в ґрунті: No-Till, Strip-till, Mini-Till. Також використовують новішу техніку та застосовують технологічні інновації, які, зокрема, зменшують пестицидне навантаження на землю.

2020 року разом із новаторами компанія BASF протестувала диференційне внесення на 430 гектарах землі. Результатом тестування стало зменшення витрат на внесення в середньому 17%. Особливість технології в тому, що вона дозволяє точніше розподілити норми витрати препарату залежно від інтенсивності розвитку біомаси, забезпечуючи при цьому ефективний контроль хвороб та високий рівень врожайності. Найголовніше – її використання виправдане та надзвичайно актуальне для прорахунку економічної складової при веденні господарської діяльності.

Ефективні технології для отримання високих врожаїв



Платформа xarvio™ FIELD MANAGER – ефективний помічник аграріїв

Також на допомогу аграріям приходять сучасні технологічні розробки такі як xarvio™ FIELD MANAGER. Платформа може моніторити та аналізувати зібрані дані про зони поля в одному місці. Це дає змогу прийняти зважені рішення щодо захисту та обробки посівів протягом усього сезону. xarvio™ FIELD MANAGER надає рекомендації щодо норм висіву, стратегії підживлення культур та їхнього захисту. Завдяки цьому європейські аграрії зуміли збільшити свої прибутки в середньому на 32 євро з гектара у порівнянні з тими підприємцями, які застосовували стандартні рішення.

2021 року експерти BASF Agricultural Solutions продовжать підтримувати та допомагати українським аграріям впроваджувати ефективні технології для отримання високих врожаїв. Адже в компанії вірять, що гарні посіви та якісні результати дозволять українцям із задоволенням зрощувати та зростати.

BASF Agricultural Solutions: мета і діяльність підрозділу

"Зі швидко зростаючим населенням світ все більше залежить від здатності розвивати і підтримувати стале сільське господарство та здорове навколишнє середовище, – мовиться у релізі BASF Agricultural Solutions. – Працюючи з фермерами, фахівцями з питань сільського господарства, експертами по боротьбі зі шкідниками та іншими об'єктами, ми повинні допомогти зробити це можливим. Ось чому ми інвестуємо в потужний науково-дослідницький і великий портфель, який включає насіння і його особливості, хімічний і біологічний захист сільськогосподарських культур, управління ґрунтом, здоров'я рослин, боротьбу зі шкідниками та цифрове сільське господарство. За допомогою експертних груп в лабораторіях, на полях, в офісах і на виробництвах ми об'єднуємо інноваційне мислення і практичні дії, щоб створювати ідеї реального світу, які працюють для фермерів, суспільства і планети".

У 2019 році обсяг продажів підрозділу Agricultural Solutions склав 7,8 мільярда євро.

Подробиці – на офіційному сайті і в соціальній мережі.

Концерн BASF: все для успіху клієнтів



Компанія BASF: "Ми створюємо хімію"

"У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього. Ми поєднуємо економічний успіх із захистом довкілля та соціальною відповідальністю, – заявляють у компанії BASF. – Близько 110 тисяч співробітників BASF роблять свій внесок в успіх клієнтів концерну практично в кожному секторі та практично в кожній країні світу. Наш продуктовий портфель складається з 6 основних сегментів: хімікати, матеріали, промислові рішення, технології для обробки поверхонь, харчування та догляд, рішення для сільського господарства. У 2020 році обсяг продажів концерну становив 59 мільярдів євро. Акції BASF торгуються на фондовій біржі у Франкфурті (BAS), а також у вигляді американської депозитарної розписки (BASFY) в США".

Детальніша інформація – на сайті BASF.