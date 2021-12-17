Завод "ФрутБанк" строят по современному популярному во многих странах Европы проекту, и он станет первым коммунальным предприятием, которое будет обслуживать аграриев Львовщины и соседних регионов. Строительство началось в сентябре этого года, а уже в 2022-м запланирован запуск производства, говорит директор агропарка Павел Дигдало.

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Что будут делать на заводе?

На заводе в Мостиске будет три линии переработки, – делится подробностями директор. – Первая – производство джемов и варенья, вторая – мытье, чистка и упаковка овощей, например, борщевого набора, и третья линия – сушка и производство чипсов, для чего мы закупаем специальную инфракрасную сушку, которая извлекает влагу из любого продукта.

Кто финансирует строительство?

Инновационный завод "ФрутБанк" строится в рамках проекта секторальной поддержки. Общий бюджет проекта – 22,5 миллиона гривен, в частности, это средства из местных бюджетов (Мостиский и Судововишнянский городские советы), областного бюджета (5,1 миллиона гривен) и госбюджета (поддержка от ЕС).

Это будет первое на Львовщине коммунальное предприятие такого типа, а не частная собственность, – отмечает Дигдало. – Теперь наши фермеры смогут сдавать продукты на переработку, чтобы производить джемы, варенье, сушку, чипсы и прочее.