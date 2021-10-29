Аграрный экспорт из Украины в Китай бьет исторические рекорды

Украина в последнее время существенно увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай. Следующий шаг – увеличение инвестиций в агросектор.

Об этом заявила глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая.

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Моя позиция – Украина должна активизировать все проекты с Китаем на взаимовыгодной основе с учетом национального интереса. Сегодня мы видим заинтересованность китайских партнеров в создании соответствующей транспортной инфраструктуры; их присутствие в секторе выращивания, хранения и транспортировки зерна. Ну и, конечно, инвестиции. Это совсем не те объемы, которые могли бы быть, но прогресс есть. Думаю, что в ближайшем будущем мы увидим сдвиги в этом направлении, – отметила Магалецкая.

Руководитель Госпродпотребслужбы считает, что такова "логика экономического развития взаимоотношений, потому что экспорт из Украины в Китай растет бешеными темпами и бьет все исторические рекорды, а следовательно следующий логический шаг – масштабные инвестиции".

Что продаем в Китай?

Госпродпотребслужба и МИД Украины настойчиво работают над открытием рынка Китая для отечественных экспортеров. В первую очередь речь идет о продукции животноводства (мясо птицы, яйца и яичные продукты) и растениеводства (пшеница, рапс, сорго, горох и фасоль). Продолжаются переговоры по экспорту черешни, яблок, голубики, пшеничной муки, соевого шрота, рыбы и рыбных продуктов.

"Еще одно направление – корма. Сейчас проводим работу по получению возможностей для экспорта в Китай украинских кормов для домашних животных, комбикормов для сельскохозяйственных животных, птицы и прудовых рыб. В зоне внимания доступ к китайскому рынку замороженных полуфабрикатов, содержащих продукты животного происхождения, растительного происхождение и/или переработанные продукты животного происхождения, а также говяжьих коллагеновых оболочек", – говорит Магалецкая.

Для того чтобы соответствовать запросам, которые формирует постоянно развивающийся гигантский рынок Китая, нужно постоянно развиваться и самому, – резюмировала глава Госпродпотребслужбы. – Думаю, в мире сейчас нет ни одного гаранта продовольственной безопасности, который мог бы полностью удовлетворить потребности Китая.

Что и куда экспортирует Украина?

Подробнее об экспорте отечественной сельскохозяйственной продукции читайте в новости Агро24 "17,7 миллиарда долларов за агропродукцию: что и кому продает Украина".