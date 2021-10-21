62% от общей выручки за агроэкспорт дал продаж трех основных для Украины товаров – подсолнечного масла, кукурузы и пшеницы. Стоимость именно этой продукции за последний год значительно возросла, что позволило Украине получить существенно большие поступления.
За тройкой лидеров следуют такие продукты:
- рапс
- ячмень
- жмых
- курятина
Обратите внимание! Украинские органические продукты: куда экспортируем и сколько зарабатываем
Основные страны-покупатели украинской агропродукции в этом году:
- Китай – 16% экспорта из Украины (на общую сумму 2,9 миллиарда долларов)
- Индия – 8% (1,4)
- Нидерланды – 7% (1,2)
Эти три страны за 9 месяцев 2021 года совокупно сгенерировали 31% украинской экспортной выручки за агропродукцию. Как отмечают эксперты УКАБ, "Китай и Индия являются крупнейшими мировыми импортерами продуктов питания, так как имеют значительные темпы роста населения и большую потребность в такой продукции".
Среди страны Евросоюза, кроме Нидерландов, крупнейшими экспортерами украинской агропродукции в этом году являются:
- Польша – 4% (0,7 миллиарда долларов)
- Испания – 4% (0,6)
- Германия – 3% (0,5),
- Италия – 2% (0,4)
Агроэкспорт Украины / Инфографика УКАБ
Неожиданно! Картофель для украинских покупателей стоит в 5 раз дороже, чем для экспорта