62% от общей выручки за агроэкспорт дал продаж трех основных для Украины товаров – подсолнечного масла, кукурузы и пшеницы. Стоимость именно этой продукции за последний год значительно возросла, что позволило Украине получить существенно большие поступления.

За тройкой лидеров следуют такие продукты:

рапс

ячмень

жмых

курятина

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Основные страны-покупатели украинской агропродукции в этом году:

Китай – 16% экспорта из Украины (на общую сумму 2,9 миллиарда долларов) Индия – 8% (1,4) Нидерланды – 7% (1,2)

Эти три страны за 9 месяцев 2021 года совокупно сгенерировали 31% украинской экспортной выручки за агропродукцию. Как отмечают эксперты УКАБ, "Китай и Индия являются крупнейшими мировыми импортерами продуктов питания, так как имеют значительные темпы роста населения и большую потребность в такой продукции".

Среди страны Евросоюза, кроме Нидерландов, крупнейшими экспортерами украинской агропродукции в этом году являются:

Польша – 4% (0,7 миллиарда долларов)

Испания – 4% (0,6)

Германия – 3% (0,5),

Италия – 2% (0,4)



Агроэкспорт Украины / Инфографика УКАБ

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