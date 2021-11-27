По прогнозам экспертов УКАБ, по итогам 2021 года Украина экспортирует 177 тысяч тонн ягод, орехов и фруктов, что на 13% выше показателя-2020.

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Отметим, что ранее в структуре экспорта данной категории преобладали яблоки и орехи, но сейчас значительная часть принадлежит ягодам, – говорит аналитик УКАБ Светлана Литвин. – По результатам первых 10 месяцев года ягоды занимают 45% всего экспорта в натуральном выражении.

Наибольшим спросом за границей пользуются малина (20% данной категории) и черника (17%), отмечает эксперт. Ягоды идут на экспорт как в свежем, так и в замороженном виде.

"До конца года структура экспорта несколько изменится, – акцентирует внимание Литвин. – Потому что в этом году в Украине хороший урожай яблок, и они будут активнее экспортироваться в последние два месяца года..."

Кто покупает украинские вкусности?

Главные импортеры отечественных ягод, орехов и фруктов – страны Евросоюза, генерирующие в данной категории 86% экспортной выручки Украины.

Крупнейшие импортеры:

Польша – 34% экспортной выручки

Германия – 9%

Франция – 8%

Лидерство европейского рынка, в первую очередь, обусловлено территориальной близостью этих стран, а также повышенным спросом со стороны европейцев на полезные для здоровья продукты – такие, как фрукты, ягоды и орехи, – резюмирует Светлана Литвин.



Украинский экспорт фруктов, ягод и орехов / Инфографика УКАБ