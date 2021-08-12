Такое мнение высказал председатель известного украинского фермерского хозяйства "Эко Берри" Владимир Князевич.

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Мы засадили на плантациях в Ивано-Франковской области около 125 гектаров органической ягоды – более чем по 30 гектаров малины летней и ремонтантной, около 10-ти ежевики, 15-ти голубики, 35-ти земляники садовой, еще есть смородина. В общем, имеем в аренде 300 гектаров земли, планируем в будущем тоже засадить ягодами, – делится достижениями и планами Князевич.

Органика и экспорт

Вся продукция "Эко Берри" сертифицирована как органическая, и почти вся идет на экспорт. Также компания получила сертификацию, которая позволяет поставлять ягоды в Евросоюз в рестораны, заведения питания и супермаркеты – то есть напрямую к потребителю без посредников. Продукция замораживается системой шоковой заморозки No Frost, упаковывается специально под клиента и отправляется за границу.

Владимир Князевич рассказал, что в этом году компания впервые сертифицировала горную чернику как органическую. Первая партия ягоды уже отправлена на экспорт.

Особенности производства малины

Малина в этом сезоне держит высокую цену / Фото "Эко Берри"

В ООО "Диканьские ягоды" на Полтавщине малиной засажено 24 гектаров. Фермеры ожидают, что цена на ягоду в этом сезоне будет выше на 30% по сравнению с прошлыми годами.

В этом году, как и в прошлом, цена на малину высокая. Это обычный рыночный процесс, который повторяется каждые 3-5 лет: сначала ягода очень дорогая, а затем – дешевая, – объясняет бизнес-партнер ООО "Диканьские ягоды" Сергей Стеценко.

Логика колебаний проста: когда цена низкая, у производителей уменьшается спрос на выращивание малины, а потом, когда ягоды становится на рынке мало, цена снова идет вверх, и все снова начинают ее сажать.

ООО "Диканьские ягоды" доставляет органическую малину, в основном, на европейские рынки. В 2020 году аграрии реализовывали ягоду высшего качества по цене 3,2 – 3,5 евро за килограмм. В этом году на предприятии ожидают цену более 4 евро за килограмм.

Сергей Стеценко акцентирует внимание на том, что все ягоды собираются вручную.

Нанимаем на сезон людей, – говорит бизнесмен. – Цена за собранный килограмм малины колеблется от 12 до 15 гривен.

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