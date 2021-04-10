Килограмм ежевики на американском рынке стоит более 10 долларов. Это самая высокая цена за последние 5 лет.

На прошлой неделе стоимость ежевики на американском рынке составляла 10,17 долларов за килограмм. Это на целых 74% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

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Интересно, что объемы производства ягоды уменьшились на 18%. Зафиксированный показатель составляет 1500 тонн.

Больше всего сократился импорт ежевики из Мексики, поскольку производство ежевики в мексиканском штате Мичуакан упало на 29%. С другой стороны, поставки из Гватемалы с 3-ой по 12-ую неделю были выше по сравнению с 2020 годом.

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