Американская ежевика побила ценовой рекорд
Килограмм ежевики на американском рынке стоит более 10 долларов. Это самая высокая цена за последние 5 лет.
Источник:Freshfruitportal
На прошлой неделе стоимость ежевики на американском рынке составляла 10,17 долларов за килограмм. Это на целых 74% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Кстати Падение цены на пшеницу достигло рекорда
Интересно, что объемы производства ягоды уменьшились на 18%. Зафиксированный показатель составляет 1500 тонн.
Больше всего сократился импорт ежевики из Мексики, поскольку производство ежевики в мексиканском штате Мичуакан упало на 29%. С другой стороны, поставки из Гватемалы с 3-ой по 12-ую неделю были выше по сравнению с 2020 годом.
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