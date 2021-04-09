Падіння ціни на пшеницю сягнуло рекорду
Закупівельні ціни на пшеницю в Україні опустилися до вересневого рівня слідом за зниженням котирувань на світових біржах. Якщо ситуація не зміниться, ціни можуть опуститися до 200 доларів за тонну.
Джерело:Graintrade
Головним чинником тиску на ціни української пшениці є російська пшениця, експортні ціни на яку за тиждень впали до 238-240 доларів/тонна.
Цікаво Світові ціни на продовольство знову зросли: що подорожчало, на скільки і чому
Російські трейдери намагаються продати якнайбільше пшениці до запровадження 70% мита на ціну, що перевищуватиме 200 доларів/тонна для нового врожаю.
Як наслідок, закупівельні ціни на продовольчу пшеницю в Україні знизилися до 215-225 доларів/тонна для поставок в порт у квітні-травні. Переробники також опустили закупівельні ціни, а деякі навіть зупинили закупівлі в очікуванні стабілізації ринку.
Поділитися новиною