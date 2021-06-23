Ананас для обуви: известный бренд Nike делает кроссовки с кожи фрукта

Piñatex – это альтернатива натуральной коже, изготовленная из ананасового волокна. Новинка использует известный бренд обуви Nike.

Nike претзентовал серию обуви "Happy Pineapple", созданную с помощью кожуры ананаса.

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Piñatex – это очень стойкий материал, который появляется и на других моделях обуви Nike: Air Max 95, Air Max 90 и двух различных версиях Air Zoom-Type и Air Force 1.

Пробковые стельки также используются в каждом кроссовке для более устойчивого износа, а на мужских моделях материал использован по всей верхней части обуви, что придает ему максимально естественный вид.

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