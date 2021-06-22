15 июня ученые провели подготовку опытного участка для закладки плантации голубики, которая уже несколько сезонов подряд остается лидером среди ягод.

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Вместе с тем у аграриев еще недостаточно знаний об этой ягоде. Кроме оптимальной влажности и отсутствия жары, для нормального роста и плодоношения голубика нуждается в земле с кислой средой.

Наработки ученых позволят перейти от любительских до глубоких научных исследований и подготовки рекомендаций для частных и промышленных хозяйств по технологии выращивания голубики.

Ученые из Азербайджана вырастили большой помидор. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Томат весом полкилограмма: в Азербайджане вырастили удивительный овощ".