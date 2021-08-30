Арбузный кризис: фермеры вынуждены дешево отдавать урожай

В Украине в этом году – кризис перепроизводства арбузов. Поэтому закупочные цены на них очень низкие.

Главные причины перепроизводства – значительное увеличение площадей арбузов, хороший урожай и почти одновременное созревание всех сортов и гибридов, считает аграрный эксперт – главный редактор журнала "Плантатор" Юлия Коротич.

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В целом ситуация довольно прогнозируемая, – говорит она. – В прошлом году бахчеводы были в плюсе, некоторые фермеры называли 2020 год удачным за последние 5 – 10 лет. Арбузов в прошлом сезоне в Украине посеяли немного, часть из них весной погибла от засухи. Но сохранившиеся посевы дали хороший урожай. В то же время цена на арбузы была довольно высокой не только у нас, но и за рубежом. Соответственно, в прошлом году украинские бахчеводы не только работали с отечественными потребителями, но и активно экспортировали в Европу. Продукцию с поля забирали по 2,5 – 2,7 гривен за килограмм, и фермеров такая цена вполне устраивала.

Что случилось в этом году?

Коротич считает, что в Украине случился классический кризис перепроизводства.

Арбузов насеяли больше, ведь фермерам хотелось заработать на культуре, которая дала прибыль в прошлом году.

Осадков на Юге было как никогда много, поэтому посевы дали щедрый урожай.

Через поздний посев и погодные особенности летом арбузы различных групп спелости созрели почти одновременно.

Какие последствия?

Закупочные цены на арбузы сейчас очень низкие. Так, по состоянию на 30 августа в Херсонской области производителям предлагают за килограмм арбузов отличного качества с поля 50 – 60 копеек. Такой низкой цены не было уже 7 – 10 лет.

Между тем, в торговых сетях цены на арбузы остаются сравнительно высокими – от 4 до 10 гривен за килограмм. Это сдерживает продажи, и, соответственно, больше продукции остается в поле.

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