Головні причини перевиробництва – значне збільшення площ кавунів, гарний врожай та майже одночасне достигання всіх сортів та гібридів, вважає аграрна експертка – головна редакторка журналу "Плантатор" Юлія Коротич.
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У цілому ситуація доволі прогнозована, – каже вона. – Минулого року баштанники були в плюсі, деякі фермери називали 2020 рік найвдалішим за останні 5 – 10 років. Кавунів минулого сезону в Україні посіяли небагато, частина з них навесні загинула від посухи. Але посіви, що збереглися, дали гарний урожай. Водночас ціна на кавуни була доволі високою не тільки в нас, але й за кордоном. Відповідно, торік українські баштанники не тільки працювали з вітчизняними споживачами, але й активно експортували в Європу. Продукцію з поля забирали по 2,5 – 2,7 гривень за кілограм, і фермерів така ціна цілком влаштовувала.
Що трапилося цьогоріч?
Коротич вважає, що в Україні сталася класична криза перевиробництва.
- Кавунів насіяли більше, адже фермерам хотілося заробити на культурі, що дала прибуток торік.
- Опадів на Півдні було як ніколи багато, тому посіви дали щедрий урожай.
- Через пізній посів і погодні особливості літа кавуни різних груп стиглості дозріли майже одночасно.
Які наслідки?
Закупівельні ціни на кавуни нині дуже низькі. Так, станом на 30 серпня у Херсонській області виробникам пропонують за кілограм кавунів відмінної якості з поля 50 – 60 копійок. Такої низької ціни не було вже 7 – 10 років.
Тим часом, у торгівельних мережах ціни на кавуни залишаються порівняно високими – від 4 до 10 гривень за кілограм. Це стримує продажі, і, відповідно, більше продукції залишається в полі.
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