Для сравнения: на крупнейшем в Западной Украине оптовом рынке сельскохозяйственной продукции "Шувар" (Львов) абрикосы сейчас стоят в среднем 55 гривен за килограмм. В прошлом году в аналогичный период цена была на уровне 37,5 гривен за килограмм, что более чем на 30% ниже.

Обратите внимание! Ученые вывели новый сорт абрикоса: что в нем особенного

Цены на абрикосы на оптовом рынке "Нежданный" (Херсонщина) сегодня – в среднем 45 гривен за килограмм.

На розничных рынках и в магазинах Украины – от 40 до 75 гривен за килограмм.

Ожидаемое подорожание

Нынешние цены на абрикосы не удивляют аграрных экспертов. Еще в начале лета прогнозировалось, что стоимость абрикос, а также персиков и слив в этом сезоне будут заметно выше прошлогодних – в среднем на 15%.

Причины подорожания – низкий урожай косточковых из-за плохих погодных условий (холодная весна и обильные летние дожди)

Подробнее читайте об этом в материале Агро 24 "Дефицит персиков: урожай косточковых в Европе будет наименьшим за последние 30 лет".