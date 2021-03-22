Вступил в силу закон, запрещающий арендаторам сжигать остатки растений. Также запрещено обкашивать земли вблизи торфяников.

17 марта вступил в силу закон, который возлагает обеспечение пожарной безопасности на владельца земельного участка и другого объекта недвижимого имущества, арендаторов и арендаторов руководителя.

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Изменения предусмотрены Законом № 1259-IX по усилению защиты лесов, предотвращению пожаров на землях лесного и водного фонда, на торфяниках и землях других категорий.

Землепользователям запрещено выжигать сухую растительность или ее остатки, обкашивать (с уборкой скошенного) и орать земельные участки, прилегающие к торфяникам, полезащитные лесные полосы, луга, пастбища, участки со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью, в полосах отвода автомобильных дорог и железных дорог.

В каком состоянии украинские леса и как им можно помочь читайте в материале Агро 24 "Международный день лесов: что грозит украинским лесам и что может сделать каждый для их сохранения".