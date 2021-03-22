Набув чинності закон, який забороняє орендарям спалювати залишки рослин. Також заборонено обкошувати землі поблизу торфовищ.

17 березня набув чинності закон, який покладає забезпечення пожежної безпеки на власника земельної ділянки та іншого об’єкта нерухомого майна, орендарів та орендарів керівника.

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Зміни передбачено Законом № 1259-IX щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, на торфовищах та землях інших категорій.

Землекористувачам заборонено випалювати суху рослинність або її залишки, обкошувати (з прибиранням скошеного) та оборювати земельні ділянки, прилеглі до торфовищ, полезахисних лісових смуг, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, у смугах відведення автомобільних доріг і залізниць.

У якому стані українські ліси і як їм можна допомогти читайте у матеріалі Агро 24 "Міжнародний день лісів: що загрожує українським лісам і що може зробити кожен для їх збереження".