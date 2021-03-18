Авокадо - очень полезный экзотический фрукт. Вегетерианци и веганы очень любят этот продукт, ведь в нем много белка и витаминов.

В последнее время авокадо набирает все большую популярность. Как сообщают ученые, это вполне заслуженно.

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В плодах этого фрукта содержится много витаминов и ценных микроэлементов, которые положительно действуют на организм. Кроме того, благодаря большому количеству белка авокадо популярно среди вегетарианцев и веганов, ведь его регулярное употребление вполне может заменить мясные блюда.

Благодаря богатому витаминно-минеральному составу авокадо в 1988 году был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый полезный фрукт в мире. В нем содержится около 20 витаминов и минералов, в частности витамины А, К, В5, В6, Е, В2, а также фолиевая кислота, клетчатка, железо, фосфор и цинк.

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