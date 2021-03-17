Компанія Barista Blend створила вівсяний замінник молока та вершків. Також лінійку поповнила суміш конопель.

На ринок вийдуть нові продукти від Barista Blend, якими можна буде замінити молоко – суміш на основі конопель та вівсяне молоко.

Цікаво Соєва та пальмова олії продовжують дорожчати

Обидва варіанти рослинного молока пройшли успішні тести серед барист та можуть використовуватися до кави замість вершків чи звичайного тваринного молока. Тепер вегани та інші прибічники рослинних альтернатив отримають ще більшу різноманітність для ранкового кавового ритуалу.

Нові суміші, які були розроблені у співпраці з професійними баристами, чудово піддаються паровій обробці та створюють піну. Смак та якість продукту при цьому залишаються незмінними.

У компанії додають, що грибно-вівсяна суміш загалом є готовим до вживання рослинним молоком, яке виготовляється з додаванням органічного екстракту грибів Левова грива, що додає напою насиченого землистого смаку. Натомість конопляна суміш має м’який горіховий смак. Напій є джерелом кальцію, містить омега-3 жирні кислоти та не містить доданого цукру.

Американський стартап з вирощування полуниці зумів залучити великі інвестиції. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Полуничний стартап у США отримав 50 мільйонів доларів".