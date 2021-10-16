Мы комплексно следим за процессом бесплатной приватизации, поскольку тот формат, который сейчас существует, позволяет недобросовестным гражданам злоупотреблять этим правом. Государство понимает соответствующие риски, поэтому бесплатная приватизация должна быть трансформирована, – сказал Лещенко.

Важно! Земельный налог для физических лиц: кто и сколько должен платить, кому предоставляют льготы

Он отметил, что Минагрополитики будет инициировать общественное обсуждение для того, чтобы заменить право на бесплатную приватизацию в "физических" гектарах правом на фиксированную скидку при покупке и получении в аренду государственных земель. И такая скидка будет одинакова и гарантирована для всех граждан, плюс планируются дополнительные льготы для ветеранов и других категорий граждан. Для того, чтобы ее получить, достаточно подать электронное заявление.

Лещенко также уточнил, что все заявления будут обнародованы, и ситуация с двойной приватизацией будет невозможна в принципе. Скидка будет касаться именно государственных земель, ведь местное самоуправление – это право территориальной общины.

Кроме того, мы хотим решить вопрос о земле, которая находятся под частными усадьбами. Владельцы таких усадеб должны официально получить в пользование земли, которые им принадлежат, без лишних бюрократических процедур бесплатно, – подчеркнул министр.

Обратите внимание! 100 дней рынка земли в Украине: обнародованы важные цифры