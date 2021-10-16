Бесплатная приватизация земли гражданами Украины должна быть трансформирована, – Минагрополитики

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что бесплатная приватизация земли в нынешнем формате является инструментом для злоупотреблений.

Мы комплексно следим за процессом бесплатной приватизации, поскольку тот формат, который сейчас существует, позволяет недобросовестным гражданам злоупотреблять этим правом. Государство понимает соответствующие риски, поэтому бесплатная приватизация должна быть трансформирована, – сказал Лещенко.

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Он отметил, что Минагрополитики будет инициировать общественное обсуждение для того, чтобы заменить право на бесплатную приватизацию в "физических" гектарах правом на фиксированную скидку при покупке и получении в аренду государственных земель. И такая скидка будет одинакова и гарантирована для всех граждан, плюс планируются дополнительные льготы для ветеранов и других категорий граждан. Для того, чтобы ее получить, достаточно подать электронное заявление.

Лещенко также уточнил, что все заявления будут обнародованы, и ситуация с двойной приватизацией будет невозможна в принципе. Скидка будет касаться именно государственных земель, ведь местное самоуправление – это право территориальной общины.

Кроме того, мы хотим решить вопрос о земле, которая находятся под частными усадьбами. Владельцы таких усадеб должны официально получить в пользование земли, которые им принадлежат, без лишних бюрократических процедур бесплатно, – подчеркнул министр.

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