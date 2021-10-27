Ученые представили новый метод замораживания продуктов. Он получил название изохорный.
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Он работает путем хранения продуктов в герметичной жесткой емкости (обычно из жесткого пластика или металла), которая полностью заполнена жидкостью, например водой.
В отличие от привычной заморозки, изохорный метод не превращает пищу в лед. Соответственно, продукты гораздо лучше сохраняют свои свойства.
Также с помощью этого метода можно хранить помидоры, черешню и картофель, которые очень трудно сохранить с помощью обычной заморозки.
Ученые подсчитали, что использование нового способа замораживания продуктов во всем мире может сократить потребление энергии на целых 6,5 миллиарда киловатт-часов каждый год. Это уменьшит выбросы углерода, которые эквивалентны примерно миллиону автомобилей.