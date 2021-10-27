Науковці представили новий метод заморожування продуктів. Він отримав назву ізохорний.

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Він працює шляхом зберігання продуктів у герметичній жорсткій ємності (зазвичай з твердого пластику або металу), яка повністю заповнена рідиною, наприклад водою.

На відміну від звичного заморожування, ізохорний метод не перетворює їжу на лід. Відповідно, продукти набагато краще зберігають свої властивості.

Також за допомогою цього методу можна зберігати помідори, черешню та картоплю, які дуже важко зберегти за допомогою звичайної заморозки.

Вчені підрахували, що використання нового способу заморожування продуктів у всьому світі може скоротити споживання енергії на цілих 6,5 мільярда кіловат-годин щороку. Це зменшить викиди вуглецю, які еквівалентні приблизно мільйону автомобілів.

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