Безопасность и качество: ученые представили новый метод замораживания овощей, фруктов и ягод

Замораживание продуктов набирает все большую популярность. Оно позволяет транспортировать ягоды, овощи и фрукты на большие расстояния и хранить их в течение длительного времени.

Ученые представили новый метод замораживания продуктов. Он получил название изохорный.

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Он работает путем хранения продуктов в герметичной жесткой емкости (обычно из жесткого пластика или металла), которая полностью заполнена жидкостью, например водой.

В отличие от привычной заморозки, изохорный метод не превращает пищу в лед. Соответственно, продукты гораздо лучше сохраняют свои свойства.

Также с помощью этого метода можно хранить помидоры, черешню и картофель, которые очень трудно сохранить с помощью обычной заморозки.

Ученые подсчитали, что использование нового способа замораживания продуктов во всем мире может сократить потребление энергии на целых 6,5 миллиарда киловатт-часов каждый год. Это уменьшит выбросы углерода, которые эквивалентны примерно миллиону автомобилей.

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