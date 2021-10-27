Биометан вместо газа: министр агрополитики сделал громкое заявление

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко считает, что Украина может стать центром по производству и снабжению биометаном, а также источником энергетической безопасности для Европы.

Недавно Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект о развитии рынка биометана в Украине. Глава Минагрополитики уверен, что теперь для привлечения инвестиций в отечественное производство биометана есть все ключевые рычаги. А для аграриев развитие этого рынка откроет дополнительные возможности благодаря сбережению средств на электроэнергию и использованию их на расширение собственного производства.

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Как будут экономить аграрии?

Они смогут получать биометан из отходов и вторичных продуктов собственного производства и использовать топливо вместо природного газа. В ведущих странах мира биометан активно используется для производства тепловой и электрической энергии, а также как топливо для транспорта и как сырье для химической промышленности.

В условиях очень дорогих энергоресурсов – газа и электроэнергии – не только продовольственная, но и энергетическая безопасность невозможна без агросектора, – отметил Лещенко. – Особенно важно, что наши планы полностью отвечают обязательствам Украины перед ЕС в рамках Европейского Зеленого Курса (European Green Deal).

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