Такое заявление сделала Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА). В пресс-релизе организации отмечается, что благодаря закону №1586-IX уже в этом сезоне инвестиции в украинскую агрохимическую науку вырастут минимум на 30 – 50%. Потому что он отменил дискриминационное ограничение на ввоз образцов средств защиты растений (СЗР) для государственных испытаний и научных исследований.

Как это было

Законопроект №1586-IX был зарегистрирован в Верховной Раде 18 октября 2019 года. Его продвигал комитет по вопросам аграрной и земельной политики. Депутаты проголосовали за него во втором чтении 30 июня 2021 года. 29 июля документ подписал Президент Украины.

Подробности в материале Агро24 "Зеленский подписал закон о пестицидах и агрохимикаты".

Принятие закона является очень важным и с точки зрения инвестиционной составляющей, считают в ЕБА. Теперь есть возможность модернизировать оборудование и создать новые рабочие места по всей стране, а, кроме того, украинские ученые получат возможность работать с новейшими соединениями на уровне со своими зарубежными коллегами, позволит ускорить внедрение современных стандартов оценки безопасности препаратов.

На это событие более пяти с половиной лет ждал весь агрохимический рынок, ведь указанное ограничение стоило украинскому сельскому хозяйству десятки миллиардов гривен потерь из-за недополученного урожая и меньшего инновационного ассортимента механизмов контроля вредителей и болезней по сравнению со странами-соседями, – говорится в сообщении ЕБА.

Первые результаты

В Европейской Бизнес Ассоциации отмечают, что не прошло и месяца с момента введения в действие закона, но уже появились первые результаты его положительного влияния на сельское хозяйство страны. Так, 9 основных международных производителей инновационных СЗР уже запланировали начать испытания целого ряда продуктов нового поколения в сезоне осень-2021 – весна-2022.

Благодаря принятию закона уже в этом сезоне планируется начать государственные испытания и научные исследования более 70-ти инновационных препаратов, – отмечает ЕБА. – Это принципиально новые решения, которые являются более безопасными с токи зрения здоровья человека и защиты окружающей среды, имеют меньшие нормы расходов по сравнению с существующими препаратами и, соответственно, низкие уровни остатков.

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