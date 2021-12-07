Биопластик из помидоров: ученые создали невероятный материал, который не будет вредить природе

Уже многие годы ученые ищут альтернативные пути создания пластика. Это должно помочь человечеству заботиться о состоянии экологии.

Уникальный биопластик

Испанские ученые представили удивительное открытие. Исследователям из Института субтропического и средиземноморского садоводства в Малаге удалось сделать биопластик из кожуры томатов.

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Новый биопластик разлагается в морской воде всего за месяц. Для сравнения, обычному пластику для этого нужно как минимум 450 лет.

Ученые используют шкурку помидоров промышленного производства, из которых делают кетчуп и сальсу. Таким образом, новый материал решает не только проблему экологии, но и обращение с промышленными пищевыми отходами.

Налаживать массовое производство "помидорного" пластика пока рано. Ученые хотят сделать технологии проще и дешевле, чтобы его могло позволить себе любое предприятие в мире.