Биопосуда из конопли: в Житомире разработали уникальную новинку

Украинские изобретатели создали посуду и пергаментную бумагу, которые можно употреблять. Инновационную новинку создали из конопли.

Как рассказал биодизайнер Олег Земнухов, в бактериальную целлюлозу вживляют волокна и листочки конопли. Впоследствии образуется пленка, из которой он производит посуду, которая является альтернативой для пластика, и бумагу, которой можно заменить пергаментную для выпекания.

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Такую посуду можно помыть и использовать повторно, также ее можно даже есть.

Теперь биодизайнер пытается сделать из конопли строительный материал.

Кострицу, то есть отходы после обработки стебли конопли, можно использовать как сырье для строительного материала – коноплебетона. Когда строится каркас, его затрамбовуют известью с отрепьем. Через три дня снимают обшивку – и стена готова. Планирую построить таким образом свою мастерскую, – добавил он.

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