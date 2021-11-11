Новое биотопливо

Фермер Иван Чунихин из Луганщины начал производить топливные брикеты из соломы. Оборудование для этого дела он получил за грантом проекта USAID "Экономическая поддержка Восточной Украины".

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Для изготовления брикетов фермеру понадобились пресс-подборщик соломы, брикетировочная машина и измельчитель соломы. Кроме фермера на оборудовании работают четыре человека.

Сырье для создания соломенных брикетов он не закупает, ведь у него достаточно. Его основная деятельность – выращивание подсолнечника, кукурузы и других технических культур. В этом году ему удалось приготовить 100 тонн соломы.

Процесс создания

Процесс изготовления брикетов прост. После уборки урожая на поле заезжает трактор с пресс-подборщиком, который формирует из соломы большие тюки. Затем эти тюки доставляют в цех, где в работу вступает измельчитель. Последний шаг – брикетировочная машина под давлением и высокой температурой формирует из измельченной соломы небольшие брикеты. Экологически чистое топливо готово для обогрева офисов и жилья.

Преимущества соломенных брикетов

Соломенные брикеты обладают очень хорошей энергетической ценностью – 1,5 тонны соломенных брикетов заменяют 1 тонну угля. Цена брикетов приятная – 3 тысячи гривен за тонну, а за тонну угля нужно заплатить от 6,5 до 9 тысяч гривен.

Кроме того, такое использование соломы – отличная альтернатива бездумному сжиганию, которая поможет не только разумно использовать ресурсы, но и убережет землю от выгорания.