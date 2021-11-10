В сентябре 2021 года средняя зарплата штатного работника в сельском хозяйстве составила 11823 гривны. Только за последний месяц показатель вырос на 1,2%.

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Если анализировать регионы, то больше всего зарабатывают работники агросектора в Ивано-Франковской, Тернопольской, Луганской, Львовской и Киевской областях. За год показатель средней зарплаты в аграрном секторе вырос на 18%.

Также стали больше зарабатывать штатные работники в сфере производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. В сравнении с прошлым годом показатель вырос на 14,2%.

Сейчас средняя зарплата в этих серах составляет 12 561 гривны. Больше всего платят в Киеве, Винницкой, Николаевской, Киевской и Полтавской областях.