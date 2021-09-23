Всего было проведено 9,8 тысяч мониторингов деятельности субъектов хозяйствования, осуществляющих оборот сладкосливочное масла, и более 2 тысяч проверок предприятий торговли и общественного питания на предмет выявления фальсификации традиционных молочных продуктов. Отобраны 871 образец молочной продукции, среди которых по результатам лабораторных исследований в 45-ти случаях выявлено жиры немолочного происхождения.

Принято решение о временной приостановке производства 43 операторов рынка. На 21 должностное лицо вынесены постановления о нарушениях.

Обратите внимание! Массовая фальсификация масла: какие производители прошли проверку на качество

Сладкосливочное масло является продуктом, который едва ли не чаще всего подделывается недобросовестными производителями. Поэтому Госпродпотребслужба постоянно контролирует молочную продукцию, которая представлена ​​в заведениях общественного питания и торговли, на наличие фальсификата. Наша задача – чтобы украинские потребители получали качественную и безопасную продукцию, – говорит председатель Госпродпотребслужбы Украины Владислава Магалецкая.

Добровольное изъятие продукции

Кроме того, есть случай добровольного изъятия из продажи партий продукции на основе рисовой муки под брендом Nestlé SA, которая имела несоответствие – повышенное содержание кадмия для стандартов детского питания. Так, компания ООО "Нестле-Украина" проинформировала Госпродпотребслужбу об изъятии в январе-феврале 2021 года из обращения и снятия с продажи в торговой сети более 6,4 тонн (каши для детского питания). Изъятая продукция утилизирована в соответствии с нормами действующего законодательства.

Вопиющие примеры того, как в Украине подделывают один из важнейших продуктов, – в материале "Сливочное масло без сливок: кто и как фальсифицирует продукты".